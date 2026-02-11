Украинские военнослужащие присылали фотографии погибшего российского солдата его матери, сопровождая их угрозами и насмешками, сообщила ТАСС руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. По ее словам, женщина была одна, и ей было очень плохо, однако она справилась — организация оказала ей поддержку.

Я могу сказать, что ей было сложно одной, ей не с кем было об этом поговорить. Ей действительно было очень плохо. А сейчас она помогает другим семьям. Она помогает ребятам, которые вернулись обратно домой, — уточнила Белехова.

Ранее беженцы из Ямполя рассказали, что ВСУ стреляли в местных жителей в подвале, препятствовали их эвакуации и занимались мародерством. Они подчеркнули, что украинские солдаты буквально выпотрошили каждый дом. Они крали телевизоры, мопеды, мотоциклы и даже такую мелочь, как грабли, тяпки.

До этого следователь по особо важным делам военного управления СКР по Южному военному округу Сергей Мазур заявил, выступая на Международных Рождественских чтениях, что украинские врачи умышленно наносили увечья попавшим в плен российским военнослужащим. Он отметил, что медики также проводили хирургические вмешательства без применения анестезии.