Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных

Украинские врачи целенаправленно калечили российских военнослужащих, попавших в плен, заявил следователь по особо важным делам военного управления Следственного комитета России по Южному военному округу Сергей Мазур, выступая в рамках Международных Рождественских чтений. По его словам, которые приводит ТАСС, медики также оперировали солдат без наркоза.

Следственными органами собраны свидетельства массовых пыток российских военных с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собак, пытки, утопления, — отметил Мазур.

Он сравнил украинских врачей с нацистами, проводившим опыты над узниками концлагерей. По словам Мазура, он лично видел тела российских военнопленных со следами пыток. Следователь также напомнил, что в России вынесены приговоры в отношении более тысячи украинских солдат за убийство мирных жителей.

Ранее появилась информация, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. В частности, он применял огнестрельное оружие и физическое насилие.