Стало известно о зверствах ВСУ в Ямполе Беженцы из Ямполя в ДНР сообщили о расстрелах в подвалах и мародерстве ВСУ

ВСУ стреляли в местных жителей в подвале, препятствовали их эвакуации и занимались мародерством, сообщили беженцы из Ямполя. По их словам, которые приводят «Известия», украинские солдаты буквально выпотрошили каждый дом.

Каждый дом обчищен. Мародерство процветало во всем. И всеми. Ни одного дома нет, чтобы не почищено. Телевизоры забирали, мопеды забирали, мотоциклы забирали. Даже мелочь такую, как грабли, тяпки. Это все упаковалось в посылки и уезжало туда, — рассказал один из них.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Украины имеют слабый флот и огромный дефицит авиации, поэтому занимают низкие позиции в рейтинге армий мира. По его словам, с сухопутными войсками, несмотря на относительно лучшую ситуацию, также существуют серьезные проблемы.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата Вооруженных сил РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил после полученных ранений, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.