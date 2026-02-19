Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:57

«Обещал и сделал»: Журова о серебре ски-альпиниста Филиппова

Депутат Журова: Филиппов действительно сделал все, чтобы завоевать медаль

Российский ски-альпинист Никита Филиппов Российский ски-альпинист Никита Филиппов Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Ски-альпинист Никита Филиппов, получивший серебро на Олимпиаде в Милане, обещал сделать все, чтобы завоевать медаль, напомнила олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что спортсмен выполнил свое обещание. Журова подчеркнула, что это заслуживает большого уважение — ски-альпинист активно набирал форму для участия в международных соревнованиях.

Я читала его интервью перед самой Олимпиадой, и, конечно, меня удивило, что он с большой уверенностью говорил, что сделает все, чтобы завоевать медаль. Он обещал и сделал. Это вызывает большое уважение. Видно, как он набирал форму на международных соревнованиях. Большой молодец! — высказалась депутат.

Филиппову 23 года. Он стал первым российским спортсменом, который сумел пройти квалификационный отбор на Олимпиаду-2026. Путевку на Игры он обеспечил себе благодаря удачным выступлениям на этапах Кубка мира в сезоне-2024/25.

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ранее заявил, что серебро Филиппова на зимней Олимпиаде-2026 является большим достижением российского спорта. По его словам, спортсмен грамотно прошел всю дистанцию.

Светлана Журова
спортсмены
Олимпиада
победы
Мария Зеленина
М. Зеленина
Виктор Байбаков
В. Байбаков
