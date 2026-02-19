«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко Ягудин заявил, что радовался падению Плющенко на Олимпиаде-2002

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин признался, что радовался падению своего коллеги Евгения Плющенко на ОИ в Солт-Лейк-Сити. В интервью проекту «Добротур» спортсмен рассказал, что внимательно наблюдал за прокатами своих соперников во время соревнований.

В Солт-Лейк-Сити, когда Женя Плющенко упал. Я говорил об этом не раз. Я ничего не скрываю, — сказал Ягудин.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявил, что не разделяет оценку ситуации в женском одиночном катании России, данную Ягудиным. В свое время олимпийский чемпион высказал мнение о стагнации и деградации в этом виде спорта. Тарасова же заявила, что уважает позицию именитого спортсмена, однако подчеркнула право каждого на собственную точку зрения.

Недавно на съемках программы «Ледниковый период» Ягудин привлек внимание окружающих своим элегантным шарфом. Фигурист решил похвастаться аксессуаром перед камерами, чем вызвал смех у заслуженного мастера спорта Ильи Авербуха и присутствовавших журналистов. В ходе общения олимпийский чемпион также в шутку назвал Авербуха своим начальником.