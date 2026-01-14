Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:09

Ягудин рассмешил Авербуха и журналистов, похваставшись своим шарфом

Илья Авербух и Алексей Ягудин Илья Авербух и Алексей Ягудин Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский фигурист Алексей Ягудин в фирменном стиле рассмешил заслуженного мастера спорта России Илью Авербуха и журналистов во время съемок программы «Ледниковый период». Так, олимпийский чемпион похвастался перед камерами своим элегантным шарфом, а также назвал Авербуха своим начальником, передает корреспондент NEWS.ru.

Это мой начальник, мы его любим и гордимся им, — произнес Ягудин.

Ранее Авербух заявил, что уверен в действующих участниках шоу «Ледниковый период». Так спортсмен ответил на вопрос, стал ли он более тщательно относиться к выбору новых талантов после того, как с проекта сбежал блогер Даня Милохин. По мнению фигуриста, каждый день — это новые вызовы.

До этого Авербух выступил с резкой критикой возможной трансляции Олимпийских игр 2026 года на отечественном телевидении. Он предположил, что такой шаг будет выглядеть нелепо на фоне отстранения российских спортсменов. Поклонники спорта смогут найти альтернативные способы просмотра соревнований, уточнил хореограф.

Илья Авербух
Алексей Ягудин
Ледниковый период
съемки
фигуристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.