Ягудин рассмешил Авербуха и журналистов, похваставшись своим шарфом

Российский фигурист Алексей Ягудин в фирменном стиле рассмешил заслуженного мастера спорта России Илью Авербуха и журналистов во время съемок программы «Ледниковый период». Так, олимпийский чемпион похвастался перед камерами своим элегантным шарфом, а также назвал Авербуха своим начальником, передает корреспондент NEWS.ru.

Это мой начальник, мы его любим и гордимся им, — произнес Ягудин.

Ранее Авербух заявил, что уверен в действующих участниках шоу «Ледниковый период». Так спортсмен ответил на вопрос, стал ли он более тщательно относиться к выбору новых талантов после того, как с проекта сбежал блогер Даня Милохин. По мнению фигуриста, каждый день — это новые вызовы.

До этого Авербух выступил с резкой критикой возможной трансляции Олимпийских игр 2026 года на отечественном телевидении. Он предположил, что такой шаг будет выглядеть нелепо на фоне отстранения российских спортсменов. Поклонники спорта смогут найти альтернативные способы просмотра соревнований, уточнил хореограф.