Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:54

Авербух вспомнил сбежавшего с «Ледникового периода» Милохина

Авербух заявил, что уверен в действующих участниках «Ледникового периода»

Илья Авербух Илья Авербух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский фигурист Илья Авербух в беседе с NEWS.ru на съемках программы «Ледниковый период» заявил, что уверен в действующих участниках шоу. Так спортсмен ответил на вопрос, стал ли он более тщательно относиться к выбору новых талантов после того, как с проекта сбежал блогер Даня Милохин.

Ну ты же никогда не знаешь, каждый день — это новые вызовы. Но я считаю, что те ребята, которые сегодня здесь, они точно меня не подведут, — сказал Авербух.

Ранее фигурист выступил с резкой критикой возможной трансляции Олимпийских игр 2026 года на отечественном телевидении. Он полагает, что такой шаг будет выглядеть нелепо на фоне отстранения российских спортсменов от соревнований.

До этого итальянский фигурист Кори Чирчелли высоко оценил талант российской спортсменки Камилы Валиевой, назвав ее величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. По его словам, он давно следит за карьерой коллеги, начиная с юниорского этапа. По мнению Авербуха, Валиева не выступает на шоу «Аллилуйя любви», так как бережет силы для возвращения в большой спорт.

Россия
Илья Авербух
Ледниковый период
Даня Милохин
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елизавета Мележенкова
Е. Мележенкова
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.