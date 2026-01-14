Авербух вспомнил сбежавшего с «Ледникового периода» Милохина

Российский фигурист Илья Авербух в беседе с NEWS.ru на съемках программы «Ледниковый период» заявил, что уверен в действующих участниках шоу. Так спортсмен ответил на вопрос, стал ли он более тщательно относиться к выбору новых талантов после того, как с проекта сбежал блогер Даня Милохин.

Ну ты же никогда не знаешь, каждый день — это новые вызовы. Но я считаю, что те ребята, которые сегодня здесь, они точно меня не подведут, — сказал Авербух.

Ранее фигурист выступил с резкой критикой возможной трансляции Олимпийских игр 2026 года на отечественном телевидении. Он полагает, что такой шаг будет выглядеть нелепо на фоне отстранения российских спортсменов от соревнований.

До этого итальянский фигурист Кори Чирчелли высоко оценил талант российской спортсменки Камилы Валиевой, назвав ее величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. По его словам, он давно следит за карьерой коллеги, начиная с юниорского этапа. По мнению Авербуха, Валиева не выступает на шоу «Аллилуйя любви», так как бережет силы для возвращения в большой спорт.