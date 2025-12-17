Тарасова ответила на слова Ягудина о деградации женского фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не поддержала олимпийского чемпиона Алексея Ягудина во мнении о стагнации и деградации в женском одиночном фигурном катании России. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что уважает мнение именитого спортсмена и каждый имеет право на личную оценку ситуации.

У каждого свое мнение. Я очень люблю и уважаю Лешу (Алексея Ягудина. — NEWS.ru), но у меня другое мнение [по вопросу женского одиночного фигурного катания], — высказалась Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что российское женское одиночное катание продолжает вдохновлять весь мир. Так она прокомментировала высказывание Ягудина о стагнации и деградации в данной дисциплине. По ее мнению, изменения в правилах привели не к упадку, а к развитию более художественных и продуманных программ.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ранее прокомментировал историю с избитой матерью ученицей Еленой Костылевой и заявил, что ситуация является «адом». По его словам, за все время своей работы в профессиональном спорте он никогда не сталкивался с подобным.