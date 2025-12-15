«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы Плющенко заявил, что ситуация с избитой матерью ученицей является адом

Известный тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал историю с избитой матерью ученицей Еленой Костылевой и заявил, что ситуация является «адом». В своем Telegram-канале он заявил, что за все время своей работы в профессиональном спорте никогда не сталкивался с подобным.

Я восемь лет занимаюсь тренерской деятельностью и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Я такого ада не встречал, — отметил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее продюсер и супруга тренера Яна Рудковская заявила, что академия Плющенко оплатила лечение своей воспитанницы. Сумма, выделенная на восстановление спортсменки после травмы, составила 150 тыс. рублей. Именно с этой травмой Костылева выходила на лед во время второго этапа соревнований Гран-при.

Плющенко говорил, что удалил мать фигуристки с тренировочной арены из-за ее неподобающего поведения и жестокого обращения с собственной дочерью. Позже Рудковская рассказала о существовании видеозаписи, на которой юная спортсменка якобы закрывает голову руками в страхе перед новыми побоями.