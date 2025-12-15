Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:02

«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы

Плющенко заявил, что ситуация с избитой матерью ученицей является адом

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Известный тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал историю с избитой матерью ученицей Еленой Костылевой и заявил, что ситуация является «адом». В своем Telegram-канале он заявил, что за все время своей работы в профессиональном спорте никогда не сталкивался с подобным.

Я восемь лет занимаюсь тренерской деятельностью и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Я такого ада не встречал, — отметил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее продюсер и супруга тренера Яна Рудковская заявила, что академия Плющенко оплатила лечение своей воспитанницы. Сумма, выделенная на восстановление спортсменки после травмы, составила 150 тыс. рублей. Именно с этой травмой Костылева выходила на лед во время второго этапа соревнований Гран-при.

Плющенко говорил, что удалил мать фигуристки с тренировочной арены из-за ее неподобающего поведения и жестокого обращения с собственной дочерью. Позже Рудковская рассказала о существовании видеозаписи, на которой юная спортсменка якобы закрывает голову руками в страхе перед новыми побоями.

Евгений Плющенко
скандалы
спорт
фигурное катание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме готовят хорошие новости для добровольцев СВО
Сийярто разоблачил планы ЕС на Украину и пообещал помешать им
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.