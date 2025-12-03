Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях Плющенко заплатил за лечение Елены Костылевой 150 тыс. рублей

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко оплатила лечение своей воспитанницы Елены Костылевой — 150 тыс. рублей, сообщила РИА Новости продюсер и супруга тренера Яна Рудковская. По ее словам, речь идет о восстановлении после травмы, с которой фигуристка выходила на второй этап Гран-при.

Все необходимые документы это подтверждают. 150 тыс. Она почти каждый день ездила на лечение, — объяснила Рудковская.

Плющенко ранее заявил, что удалил мать Костылевой с тренировочной арены из-за неподобающего поведения, в том числе жестокого обращения с дочерью. Рудковская позже заявила, что есть видео, на котором юная фигуристка якобы закрывает голову руками, потому что боится новых побоев. Продюсер подчеркнула, что такое обращение с ребенком недопустимо.

Костылева-старшая между тем отметила, что ее дочь буквально влюбилась в Плющенко. По признанию матери, девочка за эту любовь к тренеру «продала мать». Женщина также сообщила, что идея попасть в академию олимпийского чемпиона появилась из-за проблем с деньгами.