03 декабря 2025 в 20:06

Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях

Плющенко заплатил за лечение Елены Костылевой 150 тыс. рублей

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко оплатила лечение своей воспитанницы Елены Костылевой — 150 тыс. рублей, сообщила РИА Новости продюсер и супруга тренера Яна Рудковская. По ее словам, речь идет о восстановлении после травмы, с которой фигуристка выходила на второй этап Гран-при.

Все необходимые документы это подтверждают. 150 тыс. Она почти каждый день ездила на лечение, — объяснила Рудковская.

Плющенко ранее заявил, что удалил мать Костылевой с тренировочной арены из-за неподобающего поведения, в том числе жестокого обращения с дочерью. Рудковская позже заявила, что есть видео, на котором юная фигуристка якобы закрывает голову руками, потому что боится новых побоев. Продюсер подчеркнула, что такое обращение с ребенком недопустимо.

Костылева-старшая между тем отметила, что ее дочь буквально влюбилась в Плющенко. По признанию матери, девочка за эту любовь к тренеру «продала мать». Женщина также сообщила, что идея попасть в академию олимпийского чемпиона появилась из-за проблем с деньгами.

