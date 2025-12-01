День матери
«За любовь к Плющенко продала»: мать Костылевой шокировала признанием

Мать фигуристки Костылевой считает, что дочь продала ее за любовь к Плющенко

Елена Костылева Елена Костылева Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина в интервью «Чемпионату» заявила, что ее дочь буквально влюбилась в двукратного олимпийского олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По признаю женщины, наследница за эту любовь к тренеру «продала мать». Ирина Костылева также сообщила, что идея попасть к Плющенко появилась из-за проблем с деньгами.

Мы перешли к Плющенко, скажу честно, потому что нас подкупило шоу. Я устала пахать и вкладывать по 400 тыс. каждый месяц, тем более когда упал заработок в бизнесе. Мы пришли, и Лена сразу же в первые минуты влюбилась в Евгения Викторовича. Сейчас она за эту любовь к нему продала мать. Я искала ей такого тренера, с которым у нее будут такие взаимоотношения, но зачем вот эти конфликты? — пояснила мать спортсменки.

Ирина Костылева также добавила, что они с дочерью никогда не думали добиться таких высот. Женщина рассказала, что девочка родилась недоношенной, с двумя опухолями и вирусным гепатитом в крови.

Ранее мать фигуристки заявила, что даже не повышала голос на свою дочь, которая, по ее словам, постоянно грозилась пожаловаться Плющенко. Женщина уверена, что фигуристка провалится в сезоне и не станет чемпионкой России. Она также обвинила дочь в неблагодарности.

