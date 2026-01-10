Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 16:20

Плющенко прокомментировал примирение с Костылевой

Плющенко объяснил возвращение фигуристки Костылевой

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объяснил в своем Telegram-канале причину возвращения фигуристки Елены Костылевой в его академию фразой «Своих не бросаем». В декабре он объявил о разрыве сотрудничества с девушкой, после чего спортсменка перешла в школу Софьи Федченко, однако уже 8 января стало известно, что их совместная работа возобновилась.

Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: «Почему Лена Костылева вернулась и вы ее обратно взяли?» Своих не бросаем, – сообщил Плющенко.

Ранее Плющенко заявил, что ради возвращения в его академию Костылевой он переступил через все принципы. Наставник добавил, что у него состоялся серьезный разговор, после которого было принято решение начать все с чистого листа.

До этого гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская выступила с публичным заявлением. Она обвинила мать фигуристки Ирину Костылеву в жестоком обращении с 14-летней дочерью. С разрешения отца Елены Рудковская разместила видеозапись. На ней женщина, похожая на мать спортсменки, наносит ей несколько ударов.

Александр Плющенко
фигуристы
спорт
спортсмены
