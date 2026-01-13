Плющенко и Рудковская показали фото с первой встречи 19 лет назад

Яна Рудковская и Евгений Плющенко во время благотворительного ужина, 2007 год

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с первой встречи с супругой продюсером Яной Рудковской. Они познакомились в 2007 году на фестивале «Русская зима» в Лондоне.

19 лет со дня первой встречи с Яной в Лондоне. 2007 год. 12 января. Фестиваль «Русская зима», — написал Плющенко.

Рудковская сделала репост публикации мужа со словами, что не может поверить в грядущую годовщину в 20 лет. Она подчеркнула, что время, проведенное с Плющенко, уже кажется целой вечностью.

Так и живем душа в душу, — добавила продюсер.

