13 января 2026 в 13:42

Плющенко и Рудковская показали фото с первой встречи 19 лет назад

Яна Рудковская и Евгений Плющенко во время благотворительного ужина, 2007 год Яна Рудковская и Евгений Плющенко во время благотворительного ужина, 2007 год Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с первой встречи с супругой продюсером Яной Рудковской. Они познакомились в 2007 году на фестивале «Русская зима» в Лондоне.

19 лет со дня первой встречи с Яной в Лондоне. 2007 год. 12 января. Фестиваль «Русская зима», — написал Плющенко.

Рудковская сделала репост публикации мужа со словами, что не может поверить в грядущую годовщину в 20 лет. Она подчеркнула, что время, проведенное с Плющенко, уже кажется целой вечностью.

Так и живем душа в душу, — добавила продюсер.

Ранее музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров сыграли свадьбу — официально они стали мужем и женой еще пять лет назад. Расписались они в декабре 2020 года, но отметить это событие не смогли из-за пандемийных ограничений. Вечер был наполнен романтикой: лепестками роз молодоженов осыпала их маленькая дочь Аэлита.

Актриса Ася Борисова до этого подтвердила, что они с актером Маратом Башаровым заключили брак. Церемония прошла в тайном формате, без привлечения внимания прессы и публики.

Яна Рудковская
Александр Плющенко
шоу-бизнес
годовщины
