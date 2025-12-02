Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Популярная пара музыкантов сыграла свадьбу спустя пять лет после росписи

Nansi & Sidorov устроили свадьбу спустя пять лет после росписи

Музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров (Nansi & Sidorov) Музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров (Nansi & Sidorov) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники группы Nansi & Sidorov сыграли свадьбу, хотя официально они стали мужем и женой еще пять лет назад, сообщает Super.ru. Музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров расписались в декабре 2020 года, но из-за пандемийных ограничений тогда не смогли отметить это событие даже с близкими.

Торжество состоялось накануне и прошло с размахом. Вечер был наполнен романтикой: лепестками роз молодоженов осыпала их маленькая дочь Аэлита, а свой первый танец пара исполнила под живое выступление солиста группы Uma2rman.

Ранее актриса Ася Борисова официально подтвердила факт заключения брака с актером Маратом Башаровым. Церемония прошла в тайном формате без привлечения внимания прессы и публики. Актриса отметила гармоничный характер отношений и отсутствие конфликтов в их семье. По словам Борисовой, все возникающие вопросы они решают исключительно мирным путем.

Между тем блогерша и молодая невеста артиста Григория Лепса Аврора Киба объявила, что в этом году свадьбы не будет. По ее словам, пара пока не определилась с датой торжества. При этом сам Лепс говорил, что свадьба состоится летом 2025 года.

