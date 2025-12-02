Популярная пара музыкантов сыграла свадьбу спустя пять лет после росписи Nansi & Sidorov устроили свадьбу спустя пять лет после росписи

Участники группы Nansi & Sidorov сыграли свадьбу, хотя официально они стали мужем и женой еще пять лет назад, сообщает Super.ru. Музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров расписались в декабре 2020 года, но из-за пандемийных ограничений тогда не смогли отметить это событие даже с близкими.

Торжество состоялось накануне и прошло с размахом. Вечер был наполнен романтикой: лепестками роз молодоженов осыпала их маленькая дочь Аэлита, а свой первый танец пара исполнила под живое выступление солиста группы Uma2rman.

