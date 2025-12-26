Астрономы увидели взрыв звезды из «детства» Вселенной

Космический телескоп Джеймс Уэбб впервые напрямую зафиксировал взрыв сверхновой на рекордном расстоянии, когда Вселенной было около 730 млн лет, сообщает журнал Astronomy & Astrophysics. Открытие, связанное с гамма-всплеском GRB 250314A, позволило астрономам исследовать условия эпохи реионизации, когда формировались первые звезды и галактики.

Почти все сверхновые, которые мы изучали раньше, находились сравнительно близко. Когда мы поняли, насколько древним является это событие, стало ясно, что перед нами уникальная возможность заглянуть в условия ранней Вселенной и понять, какие звезды тогда рождались и умирали, — говорится в материале.

Ранее ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил в своем блоге об обнаружении аномалии на межзвездном объекте 3I/ATLAS. По его словам, в струе, направленной к Солнцу, преобладают частицы, размер которых значительно превышает параметры обычной космической пыли.

Кроме того, в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в преддверии новогодних праздников на Солнце возобновятся вспышки. По данным ученых, две крупные активные области постепенно выходят на линию видимости с Земли, однако это явление необязательно приведет к магнитным бурям, которые возникают лишь в 10% случаев.