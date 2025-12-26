Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце ИКИ РАН: на Солнце возобновится вспышечная активность в преддверии праздников

На Солнце возобновятся вспышки в преддверии новогодних праздников, сообщает «Москва 24» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН. Две крупные активности постепенно выходят на линию видимости с Земли.

По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30–31 декабря, — рассказали ученые.

В лаборатории отметили, что возобновление вспышек на Солнце не гарантирует наличие магнитных бурь. Отмечается, что к бурям приводит лишь одна вспышка из 10.

