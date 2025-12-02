«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы

Блогерша и молодая невеста артиста Григория Лепса Аврора Киба объявила, что в этом году свадьбы не будет. По ее словам, которые приводит StarHit, пара пока не определилась с датой торжества. При этом сам Лепс говорил, что свадьба состоится летом 2025 года.

Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать, — сказала Киба.

Она призналась, что очень хочет стать мамой. По словам Кибы, она мечтает о большой семье. Девушка уточнила, что хотела бы иметь как минимум троих-четверых детей.

Ранее Лепс заявил, что не планирует завязывать с отцовством. Сейчас артисту 63 года, он уже является отцом трех дочерей и сына. Музыкант подчеркнул, что разговаривает с детьми о родине, однако делает это довольно редко.

До этого певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выразил поддержку союзу артиста Лепса и его молодой невесты. Артист отметил, что присутствие 19-летней девушки в жизни коллеги является для него источником огромного счастья.