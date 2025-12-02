День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 08:11

«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы

Молодая невеста Лепса Аврора Киба объявила об отмене свадьбы

Григорий Лепс, Аврора Киба Григорий Лепс, Аврора Киба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогерша и молодая невеста артиста Григория Лепса Аврора Киба объявила, что в этом году свадьбы не будет. По ее словам, которые приводит StarHit, пара пока не определилась с датой торжества. При этом сам Лепс говорил, что свадьба состоится летом 2025 года.

Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать, — сказала Киба.

Она призналась, что очень хочет стать мамой. По словам Кибы, она мечтает о большой семье. Девушка уточнила, что хотела бы иметь как минимум троих-четверых детей.

Ранее Лепс заявил, что не планирует завязывать с отцовством. Сейчас артисту 63 года, он уже является отцом трех дочерей и сына. Музыкант подчеркнул, что разговаривает с детьми о родине, однако делает это довольно редко.

До этого певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выразил поддержку союзу артиста Лепса и его молодой невесты. Артист отметил, что присутствие 19-летней девушки в жизни коллеги является для него источником огромного счастья.

Григорий Лепс
Аврора Киба
свадьбы
знаменитости
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы рассмотрит крупнейшее дело о взятках в МВД
Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит
Посещение Путиным военного штаба 30 ноября попало в кадр
На Украине озвучили правду о должности главы президента офиса Зеленского
«Перламутровые узелки»: названы симптомы заразного кожного заболевания
«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей
Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране
Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине
Европа закачала рекордные объемы газа перед зимой
«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы
Российский хоккеист поучаствовал сразу в двух драках в одном матче НХЛ
Депутат предложил запретить любую деятельность Вайкуле в России
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать лес
Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону
ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск: новости СВО на утро 2 декабря
Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку
Audi внезапно зарегистрировала новые товарные знаки в России
ФНС закрыла благотворительный фонд, связанный с Долиной
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 декабря: инфографика
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.