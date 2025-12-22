В Минобороны РФ отчитались о сбитых украинских БПЛА над Крымом

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. За три часа было сбито 11 дронов ВСУ над Республикой Крым и еще один — над акваторией Черного моря.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении трубопровода в результате атаки беспилотного летательного аппарата на одном из терминалов. Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Волна, относящемся к Темрюкскому району.

До этого стало известно, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в поселке Волна повреждения получили два причала и два судна. Началось возгорание площадью 1–1,5 тыс. квадратных метров.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.