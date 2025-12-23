Новый год-2026
В Алеппо приостановили работу госучреждений и школ

Syria TV: губернатор Алеппо решил приостановить работу госучреждений и школ

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press
Государственные учреждения, школы и университеты в сирийском городе Алеппо приостановят свою работу 23 декабря, сообщил телеканал Syria TV. По его данным, губернатор города Азам аль-Гариб отдал соответствующее распоряжение.

Уточняется, что такое решение было принято в связи со вспыхнувшими столкновениями между курдскими бойцами и силами безопасности переходного правительства Сирии. При этом он призвал христиан, которые находятся вблизи мест столкновений, «временно прекратить проведение собраний и празднования до дальнейшего уведомления».

Ранее министр обороны США Пит Хегсет официально объявил о начале американской антитеррористической операции на территории Сирии. Поводом для силового ответа стало нападение боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на американских военных в Пальмире, произошедшее 13 декабря. Как подчеркнул глава Пентагона, акция носит характер возмездия.

Тем временем было указано, что военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире. Педставитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба указал, что сообщения о возможной атаке боевиков ИГ проигнорировали.

