23 декабря 2025 в 00:36

«Инициатива убита»: на Западе отреагировали на слова Зеленского

Sohu: слова Зеленского о содержании ВСУ показывают финансовый крах Киева

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Признание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина после завершения конфликта с Россией не сможет содержать 800-тысячную армию, показывает финансовый провал Киева, пишет Sohu. По данным агентства, «переговорная инициатива Украины убита».

Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя, — сказано в публикации.

Автор статьи выразил мнение, что свобода Зеленского в принятии решений тает на глазах. Отмечается, что скоро Украина может согласиться на условия мирного соглашения, так как Москва обладает преимуществом на поле боя.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США добились значительного прогресса в достижении мирного соглашения по Украине, усадив за стол переговоров Киев и Москву. По ее словам, для завершения соглашения осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей в трехстороннем формате.

