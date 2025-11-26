День матери
26 ноября 2025 в 00:04

Трамп допустил вероятность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени.

Я жду встречи с Зеленским и президентом Путиным, надеюсь, скоро, — отметил американский лидер.

Трамп пояснил, что встреча станет возможной после согласования сделки по урегулированию конфликта или на финальной стадии ее обсуждения. Пока в предложенном Вашингтоном мирном плане есть несколько пунктов, с которыми стороны конфликта не согласны, признал президент США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США добились значительного прогресса в достижении мирного соглашения по Украине, усадив за стол переговоров Киев и Москву. По ее словам, для завершения соглашения осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей в трехстороннем формате.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Дипломат также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции.

