25 ноября 2025 в 13:35

Лавров оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине

Лавров: Россия ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Россия ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым. Он отметил, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Министр также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции, передает пресс-служба МИД.

Ценим позицию самих Соединенных Штатов, которые единственные из западного мира <…> проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию, — сказал Лавров.

Также министр иностранных дел РФ заявил, что Россия получила план президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам. Он добавил, что Москва готова обсуждать конкретные формулировки из документа. По его словам, ряд вопросов требует прояснения.

До этого Трамп потребовал от Киева принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал ближайший четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

