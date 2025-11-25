В МИД России подтвердили получение плана Трампа по Украине Лавров: Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам

Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым. По его словам, Москва готова обсуждать конкретные формулировки из документа. Министр добавил, что ряд вопросов требует прояснения.

У нас он есть, но [получен] по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что набросок плана Соединенных Штатов по урегулированию на Украине во многом соответствует заданной на саммите в Анкоридже линии. Он отметил, что окончательный документ еще не готов.

До этого американские СМИ писали, что глава Министерства армии США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план и быстро продвинуть переговоры по урегулированию кризисной ситуации на Украине вперед. По данным источников, это произошло вечером 24 ноября. Между тем стало известно, что план США претерпел изменения после переговоров представителей Вашингтона и Киева в Женеве.