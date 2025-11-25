Песков заявил, что Россия получила американский набросок мирного плана

Набросок плана Соединенных Штатов по урегулированию на Украине во многом соответствует заданной на саммите в Анкоридже линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, окончательный документ еще не готов, передает РИА Новости.

Предметно, предметно этот план не готовился, не обсуждался. Это действительно это набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа, — пояснил Песков.

Ранее Песков заявил, что ситуация вокруг мирного плана США по Украине напоминает информационную вакханалию. По его словам, слишком много противоречивых данных попадает в публичное поле.

Прежде президент США Дональд Трамп отмечал, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал ближайший четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.