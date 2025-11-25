Песков двумя словами описал шумиху вокруг плана США

Ситуация вокруг мирного плана США по Украине напоминает информационную вакханалию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, слишком много противоречивых данных, передает ТАСС.

Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений, — отметил он.

Ранее сообщалось, что мирный план США по урегулированию ситуации на Украине претерпел изменения после переговоров представителей США и Украины в Женеве. Новая версия документа отличается от первоначального текста, опубликованного 20 ноября. Изменения были внесены после детального обсуждения плана обеими сторонами. Конкретные пункты, подвергшиеся корректировке, не разглашаются.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал ближайший четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.