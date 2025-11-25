День матери
25 ноября 2025 в 18:21

Белый дом раскрыл детали переговоров по Украине

Ливитт: в переговорах по украинскому урегулированию участвуют Москва и Киев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США добились значительного прогресса в достижении мирного соглашения по Украине, усадив за стол переговоров Киев и Москву, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X. По ее словам, для завершения соглашения осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей в трехстороннем формате.

За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса в достижении мирного соглашения, пригласив за стол переговоров как Украину, так и Россию, — написала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ изменит свою позицию по плану президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, если из документа уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Он уточнил, что страна будет изучать ту версию документа, которую Вашингтон сочтет промежуточной после завершения этапа согласований с европейскими партнерами и Украиной.

Западные СМИ сообщили, что в новом варианте американского плана по Украине могут отсутствовать ключевые пункты о Донбассе. Известно, что документ, который обсуждали на переговорах в Женеве, сократился с 28 до 19 пунктов. По информации источников, из плана также могли исчезнуть «другие деликатные вопросы».

