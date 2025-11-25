День матери
25 ноября 2025 в 14:35

Лавров поставил условие для плана Трампа по Украине

Лавров: ситуация изменится, если из плана Трампа уберут договоренности на Аляске

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Россия изменит свою позицию по плану президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, если из документа уберут договоренности, достигнутые на Аляске, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместном заседании коллегий МИД РФ и Белоруссии. Он уточнил, что страна будет изучать ту версию документа, которую Вашингтон сочтет промежуточной после завершения этапа согласований с европейскими партнерами и Украиной.

Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то это будет принципиально другой ситуацией, — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что в распоряжении Москвы есть документ из 28 пунктов с планом президента США. По словам главы российского МИД, в нем отражены ключевые договоренности саммита на Аляске.

До этого министр иностранных дел России сообщил, что у Европы были все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, но она их провалила. Он добавил, что сейчас европейские страны активно пытаются вмешаться в переговорный процесс и предлагают свои идеи.

