09 января 2026 в 12:57

Мужчина жестоко убил знакомую и «забыл» об этом на 10 лет

В Свердловской области мужчину задержали спустя 10 лет за убийство знакомой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Свердловской области будет осужден мужчина, который спустя 10 лет был изобличен в жестоком убийстве знакомой, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. В ноябре 2015 года будучи пьяным он во время ссоры нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. Затем агрессор надругался над телом и скрылся.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного злоумышленник совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся с места происшествия, — сказано в сообщении.

Раскрыть преступление удалось благодаря системной работе по расследованию дел прошлых лет. Обвиняемый полностью признал свою вину. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость. Уголовное дело, содержащее обвинения по двум статьям — убийство и надругательство над телом умершей, — направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в подмосковных Котельниках произошло жестокое убийство женщины и ее шестилетнего сына. По данным следствия, причиной трагедии стал длительный бытовой конфликт с соседом из-за шума.

Свердловская область
убийства
преступления
криминал
