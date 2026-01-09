Мужчина жестоко убил знакомую и «забыл» об этом на 10 лет

В Свердловской области будет осужден мужчина, который спустя 10 лет был изобличен в жестоком убийстве знакомой, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. В ноябре 2015 года будучи пьяным он во время ссоры нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. Затем агрессор надругался над телом и скрылся.

Раскрыть преступление удалось благодаря системной работе по расследованию дел прошлых лет. Обвиняемый полностью признал свою вину. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость. Уголовное дело, содержащее обвинения по двум статьям — убийство и надругательство над телом умершей, — направлено в суд для рассмотрения по существу.

