23 декабря 2025 в 01:01

«Дух Анкориджа»: Песков рассказал о контактах Дмитриева с Уиткоффом

Песков: надо понять, соответствуют ли наработки США с Киевом духу Анкориджа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Контакты спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной в Майами — это рабочий процесс, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас важно выяснить, соответствуют ли наработки США с Киевом «духу Анкориджа».

Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. В зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа, — сказал Песков.

Ранее Дмитриев, комментируя ход консультаций, заявил журналистам, что дискуссии проходят конструктивно. Он также отметил, что так называемые разжигатели войны не смогли помешать проведению переговоров между Россией и США по украинскому урегулированию.

Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обратил внимание, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом.

США
Анкоридж
Дмитрий Песков
Кирилл Дмитриев
