21 декабря 2025 в 23:12

«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сторонникам эскалации конфликта на Украине не удалось воспрепятствовать диалогу между Москвой и Вашингтоном, заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам. По данным ТАСС, они спросили его, не получилось ли у разжигателей войны помешать переговорам.

Не смогли. Все хорошо,ответил Дмитриев.

Ранее спецпредставитель заявил, что переговоры по украинскому урегулированию, проходящие в Майами (штат Флорида, США), ведутся конструктивно. Он провел диалоги со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль между тем выразила мнение, что мирный договор между Россией и Украиной вряд ли удастся продвинуть за три месяца. По ее словам, переговорный процесс пока не позволяет говорить о согласованном документе с проработанными деталями.

