Кнайсль проанализировала темпы мирного плана Трампа по Украине Кнайсль усомнилась в достижении мира между Россией и Украиной за три месяца

Мирный договор между Россией и Украиной вряд ли удастся продвинуть за три месяца, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в комментарии ТАСС. По ее словам, переговорный процесс пока не позволяет говорить о согласованном документе с проработанными деталями.

Я знаю, что [президент США] Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы провести все это очень быстро, но я не думаю, что за два-три месяца можно получить готовый мирный договор, — отметила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии также обратила внимание на вопрос легитимности украинского руководства. По ее словам, подпись президента Владимира Зеленского по целому ряду причин не может иметь большого веса без подтверждения его полномочий через выборы.

Может быть, он будет переизбран, да. Однако, учитывая то, как развиваются события, у меня складывается впечатление, что со стороны Вашингтона оказывается очень сильное давление, чтобы выборы были организованы, — пояснила она.

Кнайсль добавила, что необходимость проведения выборов на Украине признают многие американские политики. По ее словам, эта позиция не является исключительной точкой зрения России: одни говорят об этом открыто, другие предпочитают не высказываться публично.

Ранее Зеленский поручил Верховной раде разработать закон о возможности выборов в условиях военного положения. Однако некоторые участники процесса сомневаются в целесообразности подобного закона, который предполагает проведение голосования в сжатые 60-дневные сроки.