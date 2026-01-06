Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 05:43

Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России

РИАН: зарплаты у маляров и финансовых аналитиков выросли сильнее всего в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рынок труда в 2025 году показал неожиданных лидеров по росту доходов, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Согласно свежим данным, максимальный прирост медианных зарплат зафиксирован в рабочих и финансовых специальностях. Абсолютными лидерами стали маляры и штукатуры.

Их доходы выросли почти вдвое: на 44%, до 140 тыс. рублей. Следом в рейтинге расположились финансовые аналитики, чьи доходы также существенно прибавили. В пятерку лидеров также вошли страховые агенты (+44%, до 79,5 тыс. рублей), финансовые аналитики (+39%, до 117,6 тыс. рублей), монтажники (+35%, до 144,5 тыс. рублей) и комплаенс-менеджеры, отвечающие за соответствие законам (+29%, до 114 тыс. рублей). Эксперты связывают это с повышенным спросом на данные профессии на фоне активного строительства и ужесточения регуляторных требований.

Ранее стало известно, что за последний год наиболее значительный рост зарплат в России отмечен в сфере программного обеспечения: доходы сотрудников выросли на 137 тыс. рублей к концу октября. Средняя зарплата по стране увеличилась на 13,1 тыс. рублей за 12 месяцев, достигнув 99,7 тыс. рублей в октябре.

деньги
зарплаты
профессии
рост
