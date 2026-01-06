Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 06:11

ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск

Бигма: ВС РФ за сутки отразили две попытки украинских сил прорваться в Купянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские войска за минувшие сутки успешно отразили две попытки прорыва Вооруженных сил Украины в направлении Купянска в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. Контратаки проводили подразделения штурмовой бригады и бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка. В результате отражения атак были ликвидированы более 10 украинских военнослужащих. Также уничтожены американский бронеавтомобиль Humvee и пикап.

На Купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады охраны Генерального штаба [ВСУ] в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка, пытавшихся прорваться в Купянск, — уточнил Бигма.

Попытки ВСУ развить наступление на Купянском направлении были пресечены. Ситуация на данном участке фронта остается под контролем российских войск.

Ранее сообщалось, что командир расчета БПЛА рядовой Марсель Галиулин ликвидировал до 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники. Действия оператора способствовали продвижению штурмовых подразделений.

ВС РФ
Купянск
ВСУ
попытки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры
В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество
Мощные подземные толчки зафиксировали в Японии
ВСУ атаковали российский регион с использованием восьми БПЛА за ночь
Рождественский рулет с мандаринами — вкуснее вы точно не готовили!
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
Сорвали ротацию, сбили снаряды HIMARS: успехи ВС РФ к утру 6 января
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Названа популярнейшая среди инвесторов России золотая монета
Украинских бойцов застали врасплох за чаепитием
Падение обломков дрона ВСУ спровоцировало пожар в Липецкой области
Собчак получила иск от страховой компании
Канада впервые за два года стала призером молодежного ЧМ по хоккею
ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск
«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.