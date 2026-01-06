ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск Бигма: ВС РФ за сутки отразили две попытки украинских сил прорваться в Купянск

Российские войска за минувшие сутки успешно отразили две попытки прорыва Вооруженных сил Украины в направлении Купянска в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. Контратаки проводили подразделения штурмовой бригады и бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка. В результате отражения атак были ликвидированы более 10 украинских военнослужащих. Также уничтожены американский бронеавтомобиль Humvee и пикап.

На Купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады охраны Генерального штаба [ВСУ] в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка, пытавшихся прорваться в Купянск, — уточнил Бигма.

Попытки ВСУ развить наступление на Купянском направлении были пресечены. Ситуация на данном участке фронта остается под контролем российских войск.

Ранее сообщалось, что командир расчета БПЛА рядовой Марсель Галиулин ликвидировал до 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники. Действия оператора способствовали продвижению штурмовых подразделений.