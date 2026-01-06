Командир расчета БПЛА в одиночку ликвидировал 45 украинских солдат МО РФ: рядовой Галиулин ликвидировал 45 бойцов ВСУ и три единицы техники в ДНР

Командир расчета БПЛА рядовой Марсель Галиулин ликвидировал до 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Действия оператора способствовали продвижению штурмовых подразделений.

Согласно информации ведомства, в ходе освобождения одного из населенных пунктов рядовой Галиулин лично осуществил более 20 вылетов. Его задачей было нанесение огневого поражения противнику на опорных пунктах вблизи населенного пункта.

Точные сбросы боеприпасов с дрона позволили уничтожить до 30 человек личного состава противника. Это дало возможность российским штурмовым группам захватить укрепленную позицию без потерь. Затем оператор беспилотных систем обнаружил подходящие резервы ВСУ.

В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника, — указано в сообщении.

Уничтожение живой силы и техники вынудило украинские подразделения отступить, что позволило российским штурмовикам закрепиться на новых рубежах. В министерстве подчеркнули эффективность действий рядового Галиулина.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ключевым условием для приближения мира на Украине являются успехи российской армии в зоне СВО. По его словам, военные достижения ВС РФ формируют моральную атмосферу как в ВСУ, так и в украинском обществе.