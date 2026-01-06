Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 01:58

Командир расчета БПЛА в одиночку ликвидировал 45 украинских солдат

МО РФ: рядовой Галиулин ликвидировал 45 бойцов ВСУ и три единицы техники в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Командир расчета БПЛА рядовой Марсель Галиулин ликвидировал до 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Действия оператора способствовали продвижению штурмовых подразделений.

Согласно информации ведомства, в ходе освобождения одного из населенных пунктов рядовой Галиулин лично осуществил более 20 вылетов. Его задачей было нанесение огневого поражения противнику на опорных пунктах вблизи населенного пункта.

Точные сбросы боеприпасов с дрона позволили уничтожить до 30 человек личного состава противника. Это дало возможность российским штурмовым группам захватить укрепленную позицию без потерь. Затем оператор беспилотных систем обнаружил подходящие резервы ВСУ.

В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника, — указано в сообщении.

Уничтожение живой силы и техники вынудило украинские подразделения отступить, что позволило российским штурмовикам закрепиться на новых рубежах. В министерстве подчеркнули эффективность действий рядового Галиулина.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ключевым условием для приближения мира на Украине являются успехи российской армии в зоне СВО. По его словам, военные достижения ВС РФ формируют моральную атмосферу как в ВСУ, так и в украинском обществе.

ВСУ
БПЛА
ликвидация
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рейтинг Трампа вырос на три процента
Трамп высказался о вероятном проведении выборов в Венесуэле
Пьяный мужчина в Ленобласти обстрелял машину скорой помощи
На Украине проведены очередные кадровые перестановки в СБУ
Здоровье, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Алексей Маклаков
Пентагон нацелился на глобальное превосходство ВМС США в мире
Небо «закрылось» для полетов еще над одним российским аэропортом
Командир расчета БПЛА в одиночку ликвидировал 45 украинских солдат
США определили дедлайн для установления контроля над Гренландией
Названа дата следующего судебного заседания по делу Мадуро в Нью-Йорке
Воздушную тревогу объявили в «северном» регионе России
Ревнивый курянин забросил сопернику в окно гранату
Украинские ЦИПсО ставят цифровые ловушки для бойцов ВС РФ
В США предположили, что повлияло на решение Вашингтона атаковать Каракас
Рекорд Овечкина, золото фигуристов на ОИ, отмена санкций: прогноз на 2026-й
В Подмосковье лифт придавил женщину во время уборки
Германии не понравились слова Медведева о похищении Мерца
Старший сын Кадырова получил новую высокую должность
«Правда восторжествовала»: власти Венесуэлы отстояли свою страну в СБ ООН
Один из российских аэропортов «захлопнулся» для полетов самолетов
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.