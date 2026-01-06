«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире CNN сделал резкое заявление, по сути объявив Венесуэлу подконтрольной территорией США. Высокопоставленный чиновник отметил, что Вашингтон контролирует ситуацию в республике «по определению», сославшись на военное присутствие и жесткие экономические санкции.

Мы контролируем Венесуэлу по определению, потому что ВС США расположены рядом со страной <…>. У нас полное эмбарго на всю их нефть и на все их возможности вести торговлю, им нужно наше разрешение для торговли. США руководят страной в этот переходный период, — подчеркнул Миллер.

Ранее стало известно, что в столице Венесуэлы Каракасе началась экстренная эвакуация правительственных зданий. Поводом стала активная стрельба в районе президентского дворца Мирафлорес. Перестрелка была связана с обстрелом беспилотников, замеченных над дворцом.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить, чтобы люди смогли проголосовать.