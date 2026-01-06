Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 06:00

«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу

Белый дом заявил о своем праве контролировать Венесуэлу в любых сферах

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире CNN сделал резкое заявление, по сути объявив Венесуэлу подконтрольной территорией США. Высокопоставленный чиновник отметил, что Вашингтон контролирует ситуацию в республике «по определению», сославшись на военное присутствие и жесткие экономические санкции.

Мы контролируем Венесуэлу по определению, потому что ВС США расположены рядом со страной <…>. У нас полное эмбарго на всю их нефть и на все их возможности вести торговлю, им нужно наше разрешение для торговли. США руководят страной в этот переходный период, — подчеркнул Миллер.

Ранее стало известно, что в столице Венесуэлы Каракасе началась экстренная эвакуация правительственных зданий. Поводом стала активная стрельба в районе президентского дворца Мирафлорес. Перестрелка была связана с обстрелом беспилотников, замеченных над дворцом.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить, чтобы люди смогли проголосовать.

США
Венесуэла
контроль
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры
В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество
Мощные подземные толчки зафиксировали в Японии
ВСУ атаковали российский регион с использованием восьми БПЛА за ночь
Рождественский рулет с мандаринами — вкуснее вы точно не готовили!
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
Сорвали ротацию, сбили снаряды HIMARS: успехи ВС РФ к утру 6 января
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Названа популярнейшая среди инвесторов России золотая монета
Украинских бойцов застали врасплох за чаепитием
Падение обломков дрона ВСУ спровоцировало пожар в Липецкой области
Собчак получила иск от страховой компании
Канада впервые за два года стала призером молодежного ЧМ по хоккею
ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск
«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.