Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери NEWS.ru опубликовал кадры с места падения обломков БПЛА в многоэтажку в Твери

NEWS.ru публикует первые снимки с места падения обломков беспилотного летательного аппарат Вооруженных сил Украины на жилой многоквартирный дом в Твери. В результате попадания фрагмента дрона в окно вспыхнул сильный пожар, один человек погиб.

Инцидент произошел при отражении атаки БПЛА. Открытое горение было ликвидировано спасателями в 03:45 мск. Из соседней квартиры удалось эвакуировать и спасти одного пострадавшего.

Ранее сообщалось, что вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации уточнила, что попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

До этого Минобороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили 42 беспилотника. Дроны пытались атаковать семь регионов и Москву. Работа была проведена в период с 16:00 мск до 20:00 мск. Всего 16 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, пять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву.