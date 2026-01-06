У президентской резиденции в Каракасе раздались выстрелы BNO News сообщил о звуках стрельбы недалеко от президентского дворца в Каракасе

В столице Венесуэлы Каракасе началась экстренная эвакуация правительственных зданий. Поводом стала активная стрельба в районе президентского дворца Мирафлорес, сообщает информационный портал BNO News.

Радиостанция Caracol добавляет, что перестрелка была связана с обстрелом беспилотников, замеченных над дворцом. В результате началась срочная эвакуация министерств и других государственных учреждений в центре города, а близлежащие предприятия и жилые районы были закрыты, заблокировав внутри людей.

В настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений (центр Каракаса), — указано в сообщении.

Предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации. В результате чего покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации.

Обстоятельства инцидента, происхождение дронов и информация о возможных жертвах пока не уточняются. Официальные власти Венесуэлы не предоставили комментариев по поводу происходящего.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не направили Организации Объединенных Наций официальных обоснований своей военной операции в Венесуэле. Сами представители организации воздержались от прямой оценки действий США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отказавшись прямо назвать их похищением.