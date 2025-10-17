Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:28

Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца

Фото: РИА Новости

Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца, заявил во время брифинга глава МВД страны Гела Геладзе. По его словам, которые приводит ТАСС, под следствием в рамках уголовного дела, связанного с этим событием, находятся уже 62 человека.

В связи с указанным уголовным делом (по штурму президентского дворца. — NEWS.ru) сегодня мы задержали еще 16 человек, — сказал Геладзе.

Ранее в Грузии прошел массовый протест — около двух тысяч человек двигались по проспекту Руставели. Участники несли флаги Грузии и Евросоюза, среди них также виднелись флаги США и Украины. Полицейских рядом с местом проведения акции не было замечено.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. Она отметила, что западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать ее в антироссийских авантюрах. Дипломат добавила, что протестующие прибегали к насилию против правоохранителей и журналистов.

Грузия
задержания
штурмы
дворцы
протесты
