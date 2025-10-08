Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 17:16

В МИД России назвали цели провального майдана в Грузии

Захарова: протесты в Грузии были призваны дестабилизировать Россию

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси Фото: Стрингер/РИА Новости

Целью недавних протестов в Грузии была смена правительства на марионеточное и, как следствие, дестабилизация южных регионов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По мнению дипломата, Тбилиси хотят использовать в антироссийских авантюрах.

Очевидная цель этой провалившейся в итоге провокации понятна — реализовать в Грузии сценарий Майдана, установить там марионеточное правительство, полностью подчинить республику воле Запада, закрепить ее на антироссийских позициях. И все для того, чтобы использовать Грузию для новых авантюр против нашей страны, для дестабилизации обстановки на южных рубежах России, — заявила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что протестующие применяли насилие в отношении правоохранителей и журналистов, которые исполняли свой профессиональный долг.

Они буквально призывали к свержению законной власти. Вечером 4 октября была предпринята попытка штурма одного из официальных зданий в центре Тбилиси. Были применены все старые лекала, которые активно отрабатывались в разных точках мира, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский критикуют Грузию по политическому заказу от кураторов с Запада. Дипломат охарактеризовала эту ситуацию как «политическое бескультурье».

Мария Захарова
МИД России
Грузия
протесты
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС предложили способ подготовиться к возможному конфликту с Россией
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.