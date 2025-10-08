В МИД России назвали цели провального майдана в Грузии Захарова: протесты в Грузии были призваны дестабилизировать Россию

Целью недавних протестов в Грузии была смена правительства на марионеточное и, как следствие, дестабилизация южных регионов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По мнению дипломата, Тбилиси хотят использовать в антироссийских авантюрах.

Очевидная цель этой провалившейся в итоге провокации понятна — реализовать в Грузии сценарий Майдана, установить там марионеточное правительство, полностью подчинить республику воле Запада, закрепить ее на антироссийских позициях. И все для того, чтобы использовать Грузию для новых авантюр против нашей страны, для дестабилизации обстановки на южных рубежах России, — заявила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что протестующие применяли насилие в отношении правоохранителей и журналистов, которые исполняли свой профессиональный долг.

Они буквально призывали к свержению законной власти. Вечером 4 октября была предпринята попытка штурма одного из официальных зданий в центре Тбилиси. Были применены все старые лекала, которые активно отрабатывались в разных точках мира, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский критикуют Грузию по политическому заказу от кураторов с Запада. Дипломат охарактеризовала эту ситуацию как «политическое бескультурье».