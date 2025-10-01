Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:04

Захарова объяснила, почему Санду и Зеленский критикуют Грузию

Захарова: Санду и Зеленский критикуют Грузию по заказу от западных кураторов

Майя Санду и Владимир Зеленский Майя Санду и Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский критикуют Грузию по политическому заказу, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По ее словам, соответствующие инструкции лидеры получили от кураторов с Запада.

Посмотрите, ведь речь идет не о словах, адресованных руководству Грузии. Речь идет в принципе об оскорблении Грузии и ее народа. А почему? Так, опять же, кураторы заказали. Это то самое бескультурье политическое, которое заказывает Запад, просто включает эту кнопку, когда нужно оказать давление, — поделилась Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что европейские политики в ходе визитов в Кишинев перед выборами в открытую шантажировали молдавских избирателей. Она обвинила власти страны в использовании варварских методов удержания власти в руках правящей партии.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров назвал жульническими парламентские выборы в Молдавии. В частности, руководитель внешнеполитического ведомства выразил удивление тому, как Кишинев открыто манипулировал голосами избирателей.

