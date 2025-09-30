Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии были жульническими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он выразил удивление тому, как Кишинев открыто манипулировал голосами избирателей, передает ТАСС.

Выборы — жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей, — сказал Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов в открытую шантажировали молдавских избирателей. Действующие власти фактически использовали средневековые и варварские методы для удержания власти, подчеркнула она.

До этого руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский сообщил, что правящая партия PAS (ПДС) получила большинство в 50,16% голосов на парламентских выборах в Молдавии, обеспечив себе контроль над законодательным органом. По его информации, оппозиционный блок может рассчитывать на 40% мандатов.