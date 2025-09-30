Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 06:57

Евросоюз обвинили в шантаже молдавских избирателей

Захарова: во время выборов в Молдавии ЕС финансово шантажировал избирателей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов в открытую шантажировали молдавских избирателей, связывая победу партии «Действия и солидарность» с продолжением финансовой поддержки республики, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Согласно словам дипломата, опубликованным на официальном сайте международного ведомства, это является явным вмешательством во внутренние дела республики.

Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, заявила дипломат.

По информации Захаровой, в стране завершившуюся избирательную кампанию называют беспрецедентно грязной и политизированной. Эксперты уже сравнили ее с театром абсурда и опереточным шоу, добавила она.

Действующие власти фактически использовали средневековые и варварские методы для удержания власти, подчеркнула Захарова. Она напомнила, что официальный Кишинев блокировал оппозиционно настроенных избирателей и международных наблюдателей.

Ранее руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский сообщил, что правящая партия PAS (ПДС) получила большинство в 50,16% голосов на парламентских выборах в Молдавии, обеспечив себе контроль над законодательным органом. По его данным, оппозиционный блок может рассчитывать на 40% мандатов.

Молдавия
выборы
Мария Захарова
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.