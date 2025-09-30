Евросоюз обвинили в шантаже молдавских избирателей Захарова: во время выборов в Молдавии ЕС финансово шантажировал избирателей

Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов в открытую шантажировали молдавских избирателей, связывая победу партии «Действия и солидарность» с продолжением финансовой поддержки республики, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Согласно словам дипломата, опубликованным на официальном сайте международного ведомства, это является явным вмешательством во внутренние дела республики.

Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, — заявила дипломат.

По информации Захаровой, в стране завершившуюся избирательную кампанию называют беспрецедентно грязной и политизированной. Эксперты уже сравнили ее с театром абсурда и опереточным шоу, добавила она.

Действующие власти фактически использовали средневековые и варварские методы для удержания власти, подчеркнула Захарова. Она напомнила, что официальный Кишинев блокировал оппозиционно настроенных избирателей и международных наблюдателей.

Ранее руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский сообщил, что правящая партия PAS (ПДС) получила большинство в 50,16% голосов на парламентских выборах в Молдавии, обеспечив себе контроль над законодательным органом. По его данным, оппозиционный блок может рассчитывать на 40% мандатов.