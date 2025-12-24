Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 20:45

«Это просто невероятно»: Захарова о подарке от Путина

Путин подарил Захаровой шкатулку с Кремлем и Георгием Победоносцем

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин подарил на юбилей представителю МИД Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Дипломат назвала невероятным подарок от главы государства, передает РИА Новости.

Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова, — поделилась впечатлениями от подарка Захарова.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Марии Захаровой орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени. Награждение было приурочено к юбилею дипломата, который она отмечает 24 декабря.

Свой праздник Мария Захарова изначально встретила во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма о Чебурашке и поздравили с праздником, отметив ее профессионализм, юмор и человечность.

Мария Захарова
Владимир Путин
подарки
дни рождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье арестовали директора пансионата после гибели постояльцев
Гармаш, Любимова, Борисов с дочками: как прошла премьера «Чебурашки-2»
Мобильная связь подорожает на 20%: как сэкономить на тарифе в 2026 году
В Госдуме поставили точку в вопросе запрета VPN
В Болгарии решили выслать россиянина в США
Попытка попасть в самолет без билета обернулась проблемой для британца
Умер актер из сериала «Друзья»
ВСУ гнали солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона
В России закрепят понятие «командный игровой вид спорта»
Турист лишился денег в Таиланде из-за двух трансгендеров
«Бог с ним»: Максимова ответила Певцову на критику «Чебурашки»
«В новый Покровск»: Алехин раскрыл, на что сделал ставку Сырский
«Дорогой брат»: Кадыров поздравил Алиева с днем рождения
ФХР назвала первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина
Песков раскрыл, как должны вестись переговоры с Украиной
Больница потеряла «кусок» черепа женщины и предложила ей компенсацию в $25
Цены могут вырасти на 100%: как сэкономить на лечении зубов в 2026 году
Российская ПВО «аннулировала» свыше сотни дронов за семь часов
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику мирному плану Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.