«Это просто невероятно»: Захарова о подарке от Путина Путин подарил Захаровой шкатулку с Кремлем и Георгием Победоносцем

Президент России Владимир Путин подарил на юбилей представителю МИД Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Дипломат назвала невероятным подарок от главы государства, передает РИА Новости.

Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова, — поделилась впечатлениями от подарка Захарова.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Марии Захаровой орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени. Награждение было приурочено к юбилею дипломата, который она отмечает 24 декабря.

Свой праздник Мария Захарова изначально встретила во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма о Чебурашке и поздравили с праздником, отметив ее профессионализм, юмор и человечность.