«Небесная красота, потрясающий ум». Как поздравили с юбилеем Марию Захарову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечает 24 декабря свой юбилей. За годы работы на дипломатическом поприще она стала одним из самых узнаваемых лиц российской внешней политики. Ее комментарии, остроумные реплики и непоколебимая решимость в защите национальных интересов России сделали Захарову настоящей медийной звездой.

Как встретила свой день рождения Мария Захарова

Свой праздник Мария Захарова встретила во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и поздравили с праздником, отметив ее профессионализм, юмор и человечность. Сама Захарова призвала дарить подарки не ей, а храму Архангела Михаила в подмосковном селе Тараканово.

Корреспонденты NEWS.ru поговорили с политиками, экспертами, журналистами, кто поздравил Марию Захарову, а также собрали поздравления в открытых источниках.

Как поздравили Марию Захарову

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

Мария Захарова известна в России и далеко за ее пределами как талантливый дипломат, настоящий патриот Отечества, честный и принципиальный человек. У нее сложная работа, требующая колоссальных эмоциональных, интеллектуальных и физических затрат. Но сил в этой борьбе с несправедливостью и фальшью ей придают безграничная любовь к Родине, высочайшие профессиональные качества и, без преувеличения, всенародная поддержка.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

Сегодня юбилей у яркой и талантливой женщины-дипломата и, не побоюсь, богини сегодняшнего российского информпространства Марии Захаровой. На правах одного из ее предшественников на посту директора департамента информации и печати МИД посмею сказать, что о таком влиянии на отношение в стране и не только к событиям в международных делах в девяностые годы трудно было даже подумать.

Дипломатическая служба, как известно, по определению была и будет консервативной структурой по целому ряду объективных причин. Но придать ей такое звучание и колоритный резонанс в обществе может лишь незаурядный человек. Дорогая Мария, поздравляем с юбилеем! Так держать!

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Главный редактор телеканала Russia Today и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян

Дорогая Маша, можно долго говорить про твои достоинства — остроумие, красноречие, чувство юмора, дипломатию и пассионарность, — но пусть это сделают твои зарубежные визави. В песне. С днем рождения!

Генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев

Начиная с поэтических текстов своих песен и продолжая через брифинги МИД — они очень поэтичны всегда, — смотришь и думаешь: Маша относится к политике, к формулированию смыслов внешнеполитических, российских, с поэзией, с полетом. И поэтому это производит такое завораживающее впечатление, поддерживающее — колоссальная энергия.

Мария Владимировна — это тот человек, который поддерживает всю страну и весь мир. Потому что на российских смыслах, которые Мария Владимировна формулирует, многое и держится. Маша, дорогая, поздравляем!

Телеведущий Владимир Соловьев

Дорогая Мария Владимировна, сегодня в нашей студии недостаточно света, в нашей студии достаточно света только тогда, когда вы озаряете эфир. Когда ваша небесная красота, потрясающий ум, интеллект, феноменальные знания и ставшее легендарным чувство юмора доставляют такой уровень наслаждения нашим зрителям, что они потом неделю не выключают телевизор. Мария Владимировна, я вас просто обожаю! С днем рождения, ваше превосходительство! Ваше высокопревосходительство, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации!

Телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки

Одна из самых известных в мире русскоговорящих женщин. У нас их несколько, но ты точно одна из них, говорящих на русском языке и доносящих русскую мысль до всего мира. Женщина, которая даже в свой день рождения говорит о своих друзьях, когда можно себе позволить послушать то, что о тебе думают и что многие годы хотят сказать.

Это удивительно, но мы всегда мерим категориями прошлого, а я призываю мерить категориями настоящего, потому что многие наши соотечественники уже часть великой истории России и точно вошли в учебники, и Маша одна из таких людей. Никто не понимает, что за именем и фамилией стоит хрупкая женщина, мама, жена, дочь — это не важно... Потому что чиновник — это существительное, а человек — это душа и явление. Вот Маша — это душа и явление. <...> А помимо всего, женщина с просто офигительным чувством юмора.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев

Марии Захаровой, которая представляет страну на международной арене, пожелать можно только выдержки и терпения — эти качества крайне необходимы сейчас, чтобы вести диалог с распоясавшимися западными чиновниками.

Научный руководитель Института мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов

Я в восхищении от Маши. Она сильная, яркая и мужественная женщина: ее манера работать полностью соответствует нашим нынешним обстоятельствам. Своей решительностью вызывала и вызывает у многих большое раздражение в профессиональной среде, но, несмотря на это, она не меняет своей манеры, а именно такая манера — как раз то, что нужно сейчас стране, в период острого противостояния с Западом. И к тому же она остроумна. И она прелестная женщина.

Политолог Олег Царев

Что можно пожелать красивой, успешной женщине? У нее все есть. Успехов в работе, потому что ее успехи связаны с успехами нашей страны. Сейчас идут переговоры, а это как раз время работы МИД. До этого периода все делали громкие, жесткие и агрессивные заявления. Сейчас настало время дипломатов, поэтому им и все карты в руки. Мы смотрим на них с надеждой и верим в то, что мы получим мир на наших условиях.