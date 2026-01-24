Ад в детстве, тюрьма, любовница Полански: как Кински покорила Голливуд

24 января актриса Настасья Кински отмечает 65-летие. Она начала сниматься в подростковом возрасте в фильмах для взрослых, а в 15 лет стала любовницей кинорежиссера Романа Полански. Позже артистка работала с российским режиссером Андреем Кончаловским и покорила Голливуд. Что известно о жизни актрисы — в материале NEWS.ru.

Почему в детстве Кински воровала в магазинах

Будущая кинозвезда родилась в 1961 году в семье знаменитого немецкого актера Клауса Кински и продавщицы Рут Бригитты (Бриджит) Токи. У девочки могло быть «золотое» детство, но она описывала его как настоящий ад.

Мать Кински мечтала стать актрисой, но Клаус, будучи патологическим ревнивцем, запрещал ей сниматься, работать и даже ходить одной в обожаемый театр. По мнению мужа, Бригитта должна была жить его жизнью. Он не позволял даже садовникам появляться в присутствии супруги.

На киноплощадке Клаус прославился как эксцентрик. Если для кинематографа это было хорошо, то в жизни домочадцы его боялись. Временами казалось, что он безумен. Клаус пугал своими репликами поклонников, которые просили сфотографироваться с ним. Он дарил жене с дочерью драгоценности и красивые вещи, но вместе с тем терроризировал их. В итоге Бригитта не выдержала и подала на развод.

Она не работала и не знала, как зарабатывать на жизнь. Мать переехала с маленькой Настасьей в трейлер.

«После развода мама продала все, что у нас было. Она стала беспомощной. С тех пор моей миссией̆ стала забота о ней. Мама была всем, что у меня было», — рассказывала Кински в интервью The Guardian.

Будущая актриса воровала безделушки из магазинов, чтобы порадовать мать, научилась ездить в транспорте зайцем и добывать еду.

Когда Кински было 14 лет, она пошла с подругами на дискотеку, где встретила жену режиссера Вима Вендерса. Ей понравилась дерзость девочки, и она предложила Кински небольшую роль в фильме «Ложное движение». По сюжету Настасья должна была играть немую девочку и целовать взрослого мужчину. Дебютная роль — это были еще цветочки.

В следующем фильме «Дочь Сатаны» 15-летняя девушка по сюжету полностью оголилась. В картине «Такая, как ты есть» Настасья сыграла дочь, совращающую отца. Критики называют эти картины фильмами для взрослых.

Настасья Кински Фото: imago-images.de/Global Look Press

Как Кински начала встречаться с режиссером Полански

В 1976-м Кински предложили сняться для обложки французского Vogue. На фотосессии она познакомилась с режиссером Романом Полански.

Настасья приехала на съемки вместе с матерью. Очарованный красотой девушки, Полански предложил Бригитте отдать ему дочь на воспитание. По его словам, если девочка улучшит английский язык, то ей светит международная карьера в кино. Мать Кински отнеслась к предложению скептически, так как была против общения 15-летней дочери с 43-летним мужчиной. Тогда Полански предложил Настасье сделать фотосессию на Сейшельских островах, за которую обещал щедро заплатить. Бригитта, устав от безденежья, отдала ему дочь.

Позже Полански подтвердил в своей биографии, что вступил в интимную связь с Кински на острове Праслен. «Это стало кульминацией моей идиллии с Настасьей. Хотя мы не хвастались нашими отношениями, скрывать их было непросто. Наше короткое пребывание на острове Праслен, вероятно, стало для нее незабываемым опытом, и для меня тоже», — отметил режиссер.

Вернувшись с островов, они расстались, но вскоре встретились вновь. Полански позвонил Настасье, когда решил снять фильм «Тэсс» по роману Томаса Харди. Он предложил ей главную роль, которая ранее предназначалась для его жены Шэрон Тейт. В 1969-м супруга Полански стала жертвой банды Чарльза Мэнсона.

СМИ писали, что между Кински и режиссером на площадке снова вспыхнули чувства. Настасья позже заявила, что он заменил ей отца.

«Роман хотел, чтобы я раскрыла свой потенциал, был искренне заинтересован во мне. Он не только невероятный режиссер, но и великий интеллектуал. Нет ничего, чего бы он не знал», — с восторгом заявила Кински. За роль в фильме «Тэсс» актриса получила свой первый «Золотой глобус» и номинацию на премию «Сезар».

Настасья Кински и Роман Полански Фото: Frederick Injimbert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как актриса Кински попала в тюрьму

В возрасте 15 лет, когда Кински была известной актрисой, она попала в тюрьму за воровство. У нее осталась привычка красть для матери маленькие безделушки. Кински провела в тюрьме для несовершеннолетних три месяца. По словам девушки, в крошечной комнате она впервые чувствовала себя в безопасности.

За это время Настасья переосмыслила свои отношения с матерью. Бригитта ревновала дочь ко всем и ограничивала ее. Выйдя из тюрьмы, Кински съехала от матери, но продолжила отправлять ей деньги.

Когда актриса Кински познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским

В 1984-м Кински познакомилась с российским режиссером Андреем Кончаловским. Она снималась в его фильме «Возлюбленные Марии».

«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински еще по Парижу, где она пришла с Романом Полански смотреть „Сибириаду“. Помню, я позвал ее в ресторан. В кармане — 100 долларов, больше ничего. Я шел на эту встречу и боялся, что мне не хватит денег, чтобы оплатить счет. Вдруг она меня спрашивает: „А у тебя нет для меня картины?“ Я говорю: „Для тебя у меня картины нет, но есть небольшой сценарий, который я написал для Изабель Аджани“. Настасья вспыхнула, обиделась: „А что, я не могу сыграть?“ И я вдруг понял: „А почему нет?“», — рассказывал режиссер в интервью журналу «7 дней».

В 1985 году картина была номинирована на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». В 1986-м, когда Кински было 24 года, она вышла замуж за продюсера Ибрагима Муссу. Вскоре ей поступило предложение сыграть роль в фильме «Париж, Техас». Она снималась в картине беременной. Завершив работу, Кински решила посвятить себя материнству и родила дочь Соню. Тем не менее ее карьера начала пробуксовывать.

Впоследствии актриса вернулась в большое кино, сыграв в фильме «Любовный недуг», который номинировали на премию «Сезар». В 1989-м она снялась в картине «Вешние воды».

В 1990-м муж Кински стал продюсером фильма «Униженные и оскорбленные» по роману Федора Достоевского. Настасья сыграла главную роль — Наташи Ихменевой. Вскоре после съемок она развелась с мужем. Актриса не назвала причину расторжения брака.

Настасья Кински Фото: KPA/Global Look Press

В 1991-м Кински познакомилась с композитором Куинси Джонсом, с которым у нее закрутился роман. Через два года Настасья родила от него дочь Кению. В 1997-м композитор и актриса расстались.

Все это время Настасья снималась в основном в американских фильмах. В 2008 году Квентин Тарантино предложил ей роль в «Бесславных ублюдках», но актриса отказалась.

В 2012-м после съемок в картине «Ночью появляются звезды» актриса поставила карьеру на паузу почти на 10 лет. Она появилась на экранах в 2022 году, исполнив главную роль в фильме «Темные спутники».

Как актриса Кински поддержала сестру, которая обвинила отца в педофилии

В 2013 году старшая сестра Настасьи актриса Пола Кински обвинила их отца в том, что он насиловал ее с пятилетнего возраста.

«Самое ужасное в том, что однажды он мне сказал, что это совершенно естественно — отцы во всем мире так поступают с дочерями», — заявила Кински в интервью журналу Stern.

Тем самым она проанонсировала свои мемуары, в которых изложила подробности отношений в семье.

«Моя сестра — героиня, потому что она освободила свое сердце, душу и будущее от бремени этой тайны. Я поддерживаю сестру и глубоко потрясена. Но я горжусь силой, которую она проявила, написав эту книгу», — сказала Настасья журналистам.

Кински отрицательно ответила на вопрос, подвергал ли ее отец сексуальному насилию.

