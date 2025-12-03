Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:11

Тарантино назвал главный фильм XXI века

Тарантино назвал «Черного ястреба» лучшим фильмом XXI века

Квентин Тарантино Квентин Тарантино Фото: IMAGO/Christian Ender/Global Look Press
Американский режиссер Квентин Тарантино назвал кинокартину коллеги Ридли Скотта «Черный ястреб» лучшим фильмом XXI века, сообщает Variety. Он также поделился своим личным списком лучших фильмов, включающим работы из разных жанров и эпох — от военной драмы до анимации. В десятку Тарантино вошли «История игрушек 3», «Трудности перевода», «Дюнкерк», «Нефть», «Зодиак», «Неуправляемый», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Зомби по имени Шон» и «Полночь в Париже».

[«Черный ястреб»] держит в напряжении целых 2 часа 45 минут, захватывает и не отпускает. Просто невероятное режиссерское мастерство, — рассказал режиссер.

Ранее актер Иван Охлобыстин порекомендовал молодым людям посмотреть фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука. В список обязательных он включил «Андрея Рублева», «Неоконченную пьесу для механического пианино» и «Сталкера». Артист также рассказал, как заменил детям смартфоны с подобранной фильмотекой, включая постановки Малого театра и культовое зарубежное кино.

