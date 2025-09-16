«Все еще горяч»: фанаты восхитились внешностью 61-летнего Брэда Питта

Американский актер Брэд Питт замечен на съемках нового фильма «Приключения Клиффа Бута», сообщает Daily Mail. Лента продолжит историю кинокартины режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Поклонники актера заметили, что 61-летний Питт «очень хорошо выглядит для своих лет» и «все еще такой же красивый».

Брэд все еще горяч, — написал в комментариях один из фанатов звезды Голливуда.

На опубликованных фото Питт предстал перед папарацци с длинными волосами и в солнцезащитных очках-авиаторах. Его персонаж Клифф носит желтую рубашку, голубые джинсы и серые замшевые ботинки.

Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос прокомментировала фотосессию Брэда Питта в женском розовом платье с блестками. Она назвала ее попыткой зафиксировать молодость. По словам Кардиакос, в этом образе Питт похож на блогера Даню Милохина.

До этого дом Питта в Лос-Анджелесе стал мишенью грабителей. Трое злоумышленников проникли в жилище актера через окно и вынесли ценные вещи. Сам Питт в этот момент был в Японии с промоакцией, где проводил пресс-тур в поддержку своего нового фильма «Формула-1».