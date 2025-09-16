Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:30

«Все еще горяч»: фанаты восхитились внешностью 61-летнего Брэда Питта

Брэд Питт удивил фанатов внешностью на съемках «Приключений Клиффа Бута»

Брэд Питт Брэд Питт Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/ Kento Nara

Американский актер Брэд Питт замечен на съемках нового фильма «Приключения Клиффа Бута», сообщает Daily Mail. Лента продолжит историю кинокартины режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Поклонники актера заметили, что 61-летний Питт «очень хорошо выглядит для своих лет» и «все еще такой же красивый».

Брэд все еще горяч, — написал в комментариях один из фанатов звезды Голливуда.

На опубликованных фото Питт предстал перед папарацци с длинными волосами и в солнцезащитных очках-авиаторах. Его персонаж Клифф носит желтую рубашку, голубые джинсы и серые замшевые ботинки.

Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос прокомментировала фотосессию Брэда Питта в женском розовом платье с блестками. Она назвала ее попыткой зафиксировать молодость. По словам Кардиакос, в этом образе Питт похож на блогера Даню Милохина.

До этого дом Питта в Лос-Анджелесе стал мишенью грабителей. Трое злоумышленников проникли в жилище актера через окно и вынесли ценные вещи. Сам Питт в этот момент был в Японии с промоакцией, где проводил пресс-тур в поддержку своего нового фильма «Формула-1».

США
актеры
фильмы
съемки
Брэд Питт
Квентин Тарантино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.