17 ноября 2025 в 16:40

«Мешал шлейф»: раскрыто, почему Том Круз не получил «Оскар» за свои роли

Кинокритик Шнейдеров: Круз не получил «Оскар» за свои роли из-за массовых работ

Актер Том Круз в течение 40 лет карьеры не получал премию «Оскар» из-за того, что столкнулся со стереотипным восприятием со стороны членов киноакадемии, на которое повлияли его роли в блокбастерах и массовом кино, выразил мнение в беседе с NEWS.ru теле- и радиоведущий, режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, в такую же ситуацию попали голливудские звезды Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Том Круз не нашел себе оскароносного режиссера, хотя, на мой взгляд, он снимался в очень разных фильмах. Его роли, например, «Магнолия», «Человек дождя», вполне достойны «Оскара». Но, на мой взгляд, Крузу мешал шлейф массовых работ, блокбастеров. Американская киноакадемия к кассовым актерам относится довольно спокойно. Сколько лет не присуждали «Оскар» Ди Каприо, какие проблемы были у Питта. Решение шести тысяч членов американской киноакадемии предсказать, а иногда даже понять абсолютно невозможно, — пояснил Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что Круз получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Для 63-летнего артиста это первая премия, ранее он лишь номинировался на нее — за работу в фильмах «Рожденный 4 июля», «Джерри Магуайер», «Магнолия» и «Лучший стрелок: Мэверик».

