Русские корни, встреча с Путиным, помощь Украине: как живет Ди Каприо

11 ноября звезде Голливуда Леонардо Ди Каприо исполняется 51 год. За свою кинокарьеру актер исполнил множество запоминающихся ролей. Как актёр связан с Россией, как прошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, что известно о его личной жизни?

Правда ли, что Ди Каприо имеет русские корни

Леонардо Ди Каприо имеет русские корни. Его бабушка, Елена Степановна Смирнова, родилась в Перми в 1915 году. Переехав в США, она сменила имя на Хелен.

В 2003 году Леонардо Ди Каприо с родственницей посетил фестиваль российского кино в Лос-Анджелесе. Хелен скончалась в 2008-м в возрасте 93 лет. Дедушка актера также был русским.

«Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны — настоящие крепкие русские с трудной судьбой, которая их не сломала», — рассказывал актер в интервью.

Как Ди Каприо пообщался с Путиным

В 2010 году знаменитый актер прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном форуме по тиграм. Во время своего визита он встретился с Владимиром Путиным, который тогда был премьер-министром России.

В рамках форума Ди Каприо и Путин поговорили о проблемах сохранения численности тигров в мире. Глава российского правительства рассказал о том, как возникла идея создания в РФ отдельной программы по поддержке этих животных.

Также Путин заявил, что Ди Каприо является «настоящим мужиком».

«Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приехали, несмотря на все препятствия. Человек с менее устойчивыми нервами мог бы отказаться от поездки, мог бы расценить это как знак, что ехать не стоит», — заметил Путин.

Помогал ли Ди Каприо Украине, говорит ли об СВО

Тему спецоперации Ди Каприо не комментировал. При этом в 2022 году в Сети появилась информация, что Ди Каприо якобы перевел деньги на расходы ВСУ. Позднее стало известно, что он оказал поддержку украинским беженцам, направив средства в благотворительные организации CARE, IRC, Save The Children и UNHCR.

Эту информацию распространили американские издания и журналист CNN Дейл Дэниел. Он специализируется на проверке фактов и разоблачении недостоверной информации. Также об этом упомянул Международный Вышеградский фонд, который западные СМИ назвали получателем денежных средств. В этой организации опровергли информацию, которая вызвала широкий резонанс в прессе и социальных сетях и вызвала бурную реакцию у пользователей.

«У нас нет никакой информации или записей о том, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине деньги через наш фонд», — такое официальное заявление опубликовала организация.

По информации СМИ, сумма пожертвований Леонардо Ди Каприо не раскрывается, как сообщает источник, близкий к актеру. «Предыдущие утверждения о том, что актер пожертвовал $10 миллионов на нужды Вооруженных сил Украины и что у Ди Каприо есть семейные связи с Украиной, оказались недостоверными», — подчеркнули журналисты.

51-летний Леонардо Ди Каприо не женат и не имеет детей.

Сейчас он состоит в отношениях с итальянской моделью Витторией Черетти.

«Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере. Ди Каприо встречается только с Черетти, потому что у нее есть все, что он ищет в своем партнере», — заявляли зарубежным СМИ в окружении пары.

До манекенщицы Ди Каприо не встречался с девушками старше 25 лет. Большинство его избранниц работали в fashion-индустрии. Артист встречался с моделями Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли и Эрин Хизертон. В 2009-м Ди Каприо был замечен с русской звездой подиума Анной Вьялицыной.

