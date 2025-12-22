Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России

Проблемы на чемпионате России у фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника связаны с ранним пиком формы и психологическими трудностями, заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии Sport24. Она призналась, что опасалась за спортсменов, которым пришлось достичь максимальной готовности еще в сентябре для олимпийского квалификационного турнира.

У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические, — сказала она.